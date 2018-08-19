Греко-католики, православные и протестанты празднуют 19 августа Преображение Господне

19 августа (6 августа по старому стилю) католики византийского обряда, православные и некоторые протестанты празднуют Преображение Господа нашего Иисуса Христа.

Это один из двенадцати наибольших праздников в христианстве, установленный в память Преображения Христа перед учениками на горе Фавор. О нем рассказывается в трех синоптических Евангелиях: Мф. 17: 1–6; Мк. 9: 1–8; Лк. 9: 28–36. Через это событие истина о воплощенном Боге Слове была явлена всем людям воочию. Святые отцы называли еще его вторым Богоявлением.

Преображение Господнее состоялось до голгофских страданий Иисуса Христа. Современники Христа видели чудеса, которые Он творил, слушали Его учение, и перед ними был Святой, однако только человек. Поэтому Иисус взял с собой трех своих учеников, Петра, Иакова и Иоанна, и отправился с ними на гору Фавор.

Там Он молился, в то время, когда ученики, уставшие, уснули. Когда же проснулись, то увидели, что Иисус Христос преобразился: лицо Его сияло, словно солнце, а одежда Его стала белой, как снег, и блестящей, как свет. Рядом появились пророки Моисей и Илья и стали разговаривать с Иисусом. «Когда Он еще говорил, – повествует евангелист Матфей, – се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф. 17: 5).

При этих словах апостолы в сильном страхе пали ниц. В это время слава Господня, а вместе с ней и пророки, скрылась от них. Господь подошел к лежавшим на земле ученикам, говоря: «Встаньте, не бойтесь» (Мф. 17: 7). Подняв глаза, апостолы никого не увидели, кроме Господа Иисуса.

Они стали спускаться с горы. Доро́гой Господь заповедал им никому не говорить о видении до тех пор, пока Он не примет страдания и смерть и не воскреснет в третий день. Апостолы выполнили просьбу Спасителя и умолчали до поры об увиденном.

В Библии рассказывается, что человек не может увидеть Бога в Своей славе и оставаться живым. Поэтому Господь пришел в мир в человеческом облике. В момент преображения Бог дал возможность трем апостолам увидеть сочетание двух природ в Христе: сияние в человеческом теле Христа божественного света.

Отмечать этот праздник начали с IV века, когда святая Елена, мать Константина Великого, возвела на горе Фавор храм в честь Преображения Господня. И некоторое время Преображение было в Палестине местным празднованием. Лишь с V столетия празднование получило повсеместное распространение на христианском Востоке.

Несмотря на то, что вспоминаемое событие совершилось за 40 дней до распятия Спасителя, оно отмечается в августе, а не в феврале, так как иначе празднование приходилось бы на время Великого поста. По установленной традиции, временной промежуток в 40 дней отделяет Преображение от празднуемого 14 сентября Воздвижения Креста Господня, когда Церковь вновь вспоминает Христовы страсти и Его страдание на кресте.



В народе этот праздник еще называют Яблочным Спасом, так как в этот день в Восточной Церкви традиционно освящают первые плоды, среди которых – яблоки, груши, мед. Этот обычай переняла христианская Церковь от Ветхого Завета, который прописывал приносить первые плоды в Господний Храм. Евангельские христиане в России также признают этот праздник, но не отмечают его на таком торжественном уровне, как другие большие христианские праздники.

В честь великого праздника Преображения Господня в храмах византийской традиции совершаются всенощное бдение, часы и Божественная Литургия. На всех этих богослужениях исполняются песнопения, прославляющие Господа нашего Иисуса Христа и повествующие о Его Преображении на горе Фавор.

Всенощное бдение служится накануне вечером и состоит из великой вечерни, утрени и 1-го часа.

На великой вечерне в честь праздника читаются паримии — особые отрывки из Ветхого Завета. Между вечерней и утреней совершается лития — особое моление в притворе храма, на котором освящаются елей (масло), вино и хлеб.

На утрене совершается полиелей — торжественное пение стихов из 134-го и 135-го псалмов при зажженных светильниках, поется величание Преображению Господню. Читаются два объединенных канона Преображения.

В день праздника совершаются часы (3-й и 6-й) и Божественная Литургия Иоанна Златоуста.

После службы по традиции совершается освящение плодов нового урожая: на юге винограда, в России яблок.

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Да возсияет и нам грешным свет Твой присносущный…