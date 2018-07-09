Епархиальному Дому пожилых людей в Сереброполье – 6 лет!

7 июля 2018 г. в приходе села Сереброполье Азовского района Омской области имел место большой праздник: 6-я годовщина освящения Католического Дома для пожилых верующих людей.

В гости к обитателям приехали Ординарий Преображенской епархии Преосвященный Иосиф Верт, эконом курии о. Иван Лега, референт Владыки Ирина Скулкина, благочинный Омского деканата о. Григорий Федосеев, а также о. Данило Магела де Фрейтас, принадлежащий к монашеской общине Воплощенного Слова (VE).

Дом носит имя Святых Праведных Симеона и Анны – в честь благочестивых старцев, встретивших 40-дневного Младенца Иисуса в Иерусалимском храме. Его нынешние обитатели тоже богаты прожитыми годами, однако всё еще полны сил, энергии и здоровья. Этих сил хватает на поддержание в образцовом порядке придомового хозяйства, плодами которого кормятся не только сами проживающие в доме, но которых хватает и на поддержку малоимущих односельчан, и на подарки священникам, приезжающим из Омска. Жители дома имеют в своем распоряжении отдельные комнаты, но встречаются на совместной молитве, общей трапезе, и, разумеется, вместе трудятся в своем хозяйстве. В этом Доме есть общая кухня, просторный зал-столовая, прачечная и часовня.

Директор Епархиального Дома престарелых — госпожа Регина Гюнтер, волонтер из Германии. Впервые она приехала в Россию в 1992 г. и провела в нашей стране в общей сложности, с перерывами, 18 лет.

А вот что рассказывал ранее нашему изданию сам Владыка Иосиф об истории создания Обители и её значении:

«Идея создания Католического дома для пожилых верующих возникла у нас несколько лет назад. Вначале проект взяла на себя организация Омского “Каритас”, но финансирования тогда найти не удалось и от этого замысла временно пришлось отказаться. Новый импульс придала ему встреча ветеранов сибирских приходов, которая прошла в Новосибирске в ноябре 2010 г. Мы увидели, какую радость испытывают наши верующие пожилого возраста от самой возможности вместе молиться, общаться в своем кругу, как они хорошо понимают друг друга. Ведь большинство из них пережило одни и те же удары судьбы, на их долю выпали сходные трудности, страдания и трагедии. Многие из них – это на сегодняшний день одинокие люди, у которых нет близких родственников, способных о них позаботиться. И тогда мы поняли: эти люди, прожившие столь бурную жизнь в Советском Союзе, имеют право провести свои оставшиеся годы в радости. Эта их радость должна продлиться больше тех трех дней, на которые была рассчитана встреча. Мысль о строительстве Дома в Омской области возникла вновь, и мы вернулись к прежнему проекту.

Мы провели предварительную работу, разослав по приходам анкеты, чтобы выяснить наши реальные нужды. Затем была встреча с главой администрации Немецкого района и главой местной администрации, переговоры с архитекторами и представителями строительных организаций. Прихожанка тетя Элла пожертвовала под строительство принадлежащий ей участок земли. В конце концов, было решено строить дом на 8 человек…

Вообще у католической общины села Сереброполье – интересная история. Еще в 1990 г., за год до восстановления канонических структур Католической Церкви в России, здесь уже была построена, хотя и маленькая, но настоящая католическая церковь. Строительство началось по инициативе той самой тети Эллы, которая теперь подарила дому престарелых свой земельный участок. Сереброполье – немецкое село. Теперь большинство этих российских немцев выехало в Германию, а тогда их было еще много. “Как должна выглядеть церковь?”, — спросили местные прихожане у навещавшего их время от времени священника Иосифа Свидницкого. А тот взял карандаш и лист бумаги и нарисовал на нем четырехугольник: “Вот так должна выглядеть церковь”. Этот “четырехугольник” был построен за несколько месяцев и стоит здесь до сих пор.

Дом пожилых людей в Сереброполье – не первый подобный проект, поддерживаемый Католической Церковью. У нас уже есть дом престарелых, который опекают сестры Матери Терезы. Там сложилась своя, добрая атмосфера. Но, всё же, люди там очень разные: и атеисты, и православные, и католики… Они могут совместно проводить время, но вот, скажем, общей молитвы у них не получается. А дом в Сереброполье – это именно Дом для пожилых людей-католиков, общежитие единоверцев, где, кроме общих материальных забот, будут и общие духовые устремления, совместная духовная и молитвенная жизнь…»

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Нынешние торжества начались праздничной полуденной Мессой в домовом храме, которую лично возглавил Правящий Архиерей. А затем продолжились почти что настоящей агапой (вечерей любви) — щедрым сельским застольем, на которое вместе с пятью обитателями Дома собрались множество гостей и односельчан-католиков.

И на Святой Мессе, и во время продолжившегося праздника гостей угощали не только пищей духовной и телесной, но и музыкальной – поющий огромный тридцатиголосый хор прихожан под импровизированным руководством регента Кафедрального собора в Новосибирске Валерии Беляевсковой приятно удивил и порадовал всех собравшихся.

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Если у кого-то есть желание проживать в этом Доме, можно обратиться в курию Преображенской епархии для заполнения заявки.

Почтовый адрес курии: 630099 г. Новосибирск, ул. Горького, 100

Адрес электронной почты: secretary@cathnsk.ru

Телефоны для справок: +7 (383) 218-12-04, 218-14-30

А пока некоторые интересные моменты прошедшего праздника можно пережить, посмотрев нашу фотогалерею:

