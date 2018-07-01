«Бог избирает священников из народа и для народа»

В субботу, 30 июня 2018 г., в Московском кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии впервые за многолетнюю историю прихода был рукоположен во священники его бывший прихожанин.

В сослужении нескольких десятков священников из разных епархий, в присутствии прихожан Москвы и других городов, Таинство рукоположения диакона Даниила Радько в сан пресвитера

совершил митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци.

На торжественной Мессе также присутствовали: генеральный викарий архиепархии о. Кирилл Горбунов, викарий армянской католической общины в Москве протоархимандрит Петрос Есаян, настоятель московского кафедрального собора о. Владимир Кабак, настоятель новосибирского кафедрального собора Преображения Господня о. Денис Марчишин, другие многочисленные священники, монашествующие и верные.

По окончании богослужения новопоставленный священник выразил глубокую признательность родителям, всем кто сопровождал его на пути распознавания призвания и всех собравшихся, которые в этот торжественный для него день поддерживали его своей молитвой.

«Бог выбирает священников из народа и для народа» — этими словами неопресвитер закончил свою краткое благодарственное слово.

Отец Даниил также по традиции благословил всех собравшихся: священников, родителей, монашествующих, семинаристов и мирян.

Свою Первую Святую Мессу (Примицию) неопресвитер Даниил Радько отслужит в воскресенье, 1 июля, в своем родном Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.



Ольга Дубягина, Москва

(фото автора)