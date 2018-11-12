12 ноября. Святой Иосафат (Кунцевич), епископ и мученик. Память

Святой Иосафат – униатский архиепископ Полоцкий, живший на переломе XVI-XVII веков, когда на западнорусских землях, находившихся тогда под властью польской короны, происходили противоречивые процессы, ставившие своей целью достижение церковного единства между Западом и Востоком и ныне известные под названием «Уния». Святитель Иосафат был ревностным поборником этого единства, притом строго придерживаясь восточной духовной и монашеской традиции. Был убит в результате конфликта с той частью общества и церковной среды, которая не хотела присоединяться к Унии.

«Иосафат» – это имя, которое принял в монашестве Иван Гаврилович Кунцевич, рожденный в 1580 г. во Владимире Волынском в семье купца. Будучи 17-ти лет, он поступил в монастырь Святой Троицы в Вильно – один из православных монастырей незадолго перед тем присоединившихся к Брестской Унии, т.е. к решению Собора Киевской митрополии, коим провозглашалось единство с Римско-Католической Церковью с сохранением собственного византийского обряда. Иосафат скоро стал одним из самых горячих приверженцев единства восточных и западных христиан, с необычайной ревностью отстаивая свои убеждения устно и письменно. Благодаря нему Унию приняло очень много людей, за что оппоненты прозвали его «душехватом».

В 1609 г. Иосафат был рукоположен в священники, после чего основал монастырскую обитель в Жировичах – городке, в приходской церкви которого находилась чудотворная Жировичская икона Богоматери. В будущем этому монастырю предстоит стать одним из главных духовных центров Белоруссии. Любимым чтением архимандрита Иосафата были творения преподобных Симеона Нового Богослова и Нила Сорского, а также афонских старцев.

В 1614 г. он стал архимандритом виленского монастыря Святой Троицы, в котором начинал свой иноческий путь.

Оценив запал и способности пламенного проповедника Унии, коим был архимандрит Иосафат, униатский Киевский митрополит Иосиф Рутский пригласил его в «матерь городов русских» для диспута с братией Киево-Печерской Лавры. Поначалу дело дошло до драки, однако затем дискуссия приняла более цивилизованные формы, враждебность улеглась и стороны расстались мирно.

В 1617 г. митрополит Иосиф Рутский возвел Иосафата с сан епископа и назначил его коадъютором Полоцкой архиепархии, а с 1618 г. – ее правящим архиереем. Владыка Иосафат управлял своей паствой на основании византийского канонического устава, ежедневно исповедовал, проповедовал, участвовал в диспутах с противниками Унии, написал для народа Божия Катехизис, а для священников – специальные правила, много занимался благотворительностью. Он восстановил и заново отстроил ряд храмов, включая Полоцкий Софийский собор, открыл много церковно-приходских школ, странноприимных домов, навел порядок и поднял дисциплину духовенства во вверенной ему епархии.

Современники из числа его паствы свидетельствовали о нем так: «Когда Иосафат, Полоцкий архиепископ, Владыка Витебский и Мстиславльский, в году 1618 прибыл на епископство в Витебск, приняли мы его как своего пастыря. А увидев его святость, набожную жизнь и доброе учение, обратив внимание на то, что никаких изменений не вводил в обряды Божьей Церкви, а во всём следовал постановлениям Соборов и правилам Отцов Церкви, и сохранял древнюю веру греческого закона, очень мы этому радовались и его как пастыря своего почитали и чувствовали его милость и отеческую любовь».

Со своей стороны, митрополит Иосиф Рутский дал архиепископу Иосафату следующую характеристику: «Это было невероятным и достойным удивления: ведь когда кто-нибудь имеет способности к чему-нибудь, то обычно неспособен в других делах, ибо всё уметь невозможно. Но этот достойный удивления Человек Божий имел способности ко всему. Если казалось, что по своей природе он к чему-то неспособен, то благодать Божия давала ему эту способность. Был человеком мысли и молитвы, любителем книг, монашеской кельи и уединения, но никто не умел так, как он, разговаривать с людьми, словно именно для этого родился и для этого был Богом предназначен. Все приходили к нему, и никто не уходил без утешения. Католики и православные, еретики и все остальные уважали в нем эту искру Божию. Оратор на амвоне, певец на хорах, – он всё делал со вкусом и с любовью – проповедовал ли, читал ли, пел ли. Действительно, не встречал я другого человека, в котором всё это было бы вместе собрано».

Архиепископ Иосафат вместе с митрополитом Иосифом Рутским стоял у истоков объединения всех принявших Унию православных монастырей в единую Конгрегацию, получившую имя Св. Василия Великого.

В 1620 г. Иерусалимский патриарх Феофан, проезжая через территорию Речи Посполитой, восстановил параллельную православную иерархию для той части верных, которые не признавали Унию. Так на Полоцкую кафедру был посвящен известный на Западной Руси просветитель и общественный деятель Мелетий Смотрицкий. Он принялся засылать в Витебск и Полоцк своих эмиссаров, привозивших с собой дискредитирующие архиепископа Иосафата послания. В них содержалось много клеветы и прямой лжи. В частности, утверждалось, будто Владыка Иосафат тайно принял «польскую веру» и собирается «превратить церкви в костелы», а православных христиан обманом обратить в латинство.

В группу противников преосвященного Иосафата вошли некоторые священники, прежде запрещенные им в служении за разврат, пьянство и другие проступки, беглые монахи, шляхтичи русского, а частью и польского происхождения, желавшие сохранить контроль за приходами восточного обряда в своих владениях и удержать доходы с них, и т.д. Но было и немало подлинно верующих людей, искренне считавших Унию изменой Православию. Все они признали Мелетия законным Полоцким архиепископом. Эта партия получила поддержку со стороны местных кальвинистов, так что в итоге ей удалось завоевать большинство в Городском Совете, и воззвания Смотрицкого стали зачитываться в ратуше.

Далее эти лица принялись засыпать жалобами канцлера Великого Княжества Литовского (к чьей юрисдикции относилась территория Белоруссии) Льва Сапегу, обвиняя архиепископа в насильственном принуждении к Унии, в случаях притеснений и даже в том, что он будто бы «велел вырыть тела умерших и бросить их псам». Владыка Иосафат с негодованием отверг все эти обвинения, для многих из которых и правда не существует ровным счетом никаких документальных подтверждений. «Я же никогда никого к Унии не принуждал, такого никогда не было. Защищать же мои церковные права (если на меня наступают насилием) меня принуждает обычная епископская присяга», — заявил он, ссылаясь при этом на примеры св. Амвросия Медиоланского и св. Иоанна Златоуста, которые закрывали двери храмов перед еретиками и святотатцами несмотря на неудовольствие по этому поводу светских властей. Со своей стороны, канцлер Сапега, раздраженный тем, что его втягивают в ненужные ему ссоры, посоветовал архиепископу не судиться, а по примеру Христа «пойти яко агнец на заклание».

И всё-таки следует признать, что для жалоб православного населения на архиепископа Иосафата были фактические основания: он стремился приобщить всех православных к Унии в кратчайшие сроки и делал это очень жестко.

Так Владыка Иосафат дал верующим своей архиепархии полгода на присоединение к Унии, а по истечении этого срока распорядился закрыть храмы всех приходов, которые к Унии не приступили. Отныне эти храмы открывались лишь для проведения богослужений, которые отправляли униатские священники, а всё остальное время их двери были заперты.

Таинства было разрешено принимать только от священников приступивших к Унии, а поскольку многие православные не хотели иметь дела с такими священниками, то они оставались без Таинств вообще.

Но и Владыка Иосафат обвинял своих противников в насилии: а именно в том, что «ревнители православия» не допускали принявших Унию священников к людям, которые хотели приступить к Таинствам.

Когда архиепископ Иосафат, обладавший в силу своего статуса правами сенатора, отправился в Варшаву на заседание Сейма, подстрекаемая провокаторами (среди которых особенно выделялся беглый виленский монах Сильвестр) толпа черни ворвалась в Кафедральный собор и до основания разгромила и разграбила его, так что архиерею пришлось возвращаться на руины.

На праздник Преображения 1623 г. была осуществлена первая попытка покушения на жизнь Владыки, однако прихожане схватили злодеев. Потом имело место еще несколько неудавшихся покушений.

Наконец, настал трагический день, 12 ноября 1623 г. Это было воскресенье. Отслужив архиерейскую литургию в Витебске, Владыка удалился в свои покои. Между тем, к дому архиепископа явилась агрессивно настроенная толпа. Следует отметить, что подготовившие преступление провокаторы заранее покинули город, чтобы обеспечить себе алиби. Толпа ворвалась в дом и принялась избивать архиерейских слуг. Тогда преосвященный Иосафат вышел из внутренних комнат со словами: «Меня возьмите, а челядь мою не трогайте». Он был убит ударами палок и топора. А толпа занялась грабежом архиерейского дома, попутно чиня расправу над сотрудниками и слугами Владыки. Даже тех, кто попытался укрыться в городе, отыскивали и убивали. В живых остались только сторож, которого сочли мертвым, и протодиакон, которого спрятали и излечили от ран витебские евреи. Растерзанное тело Владыки Иосафата было брошено в Двину.

Для оценки последующих событий необходимо принять во внимание, что по законам Речи Посполитой архиепископ приравнивался к сенатору, а потому правительство не могло оставить его умышленное убийство без внимания. Для расследования дела в Витебск приехал сам канцлер Лев Сапега. Было арестовано 90 человек, а еще 70 заблаговременно бежали из города. В зале суда все витебские мещане единодушно заявляли о своей любви к высокопреосвященному Иосафату, а его убийство называли «карой, попущенной Богом на город за грехи».

Судебный процесс продолжался до конца января 1624 г. В итоге к смертной казни было приговорено по разным источникам от десяти до девятнадцати человек. Еще один участник этих событий повесился самостоятельно еще в день убийства, 12 ноября.

Все приговоренные к смерти, кроме священника Петра Василевича, заявили, что добровольно приступают к Унии, в последний раз исповедовались и приняли Святые Тайны у униатского священника.

В наказание за произведенное убийство городская ратуша Витебска была разрушена, а город был на 10 лет лишен Магдебургского права. Спустя 10 лет, когда городское самоуправление было восстановлено, была заново отстроена и ратуша: это барочное строение до сих пор украшает город.

Мелетий Смотрицкий во время всех этих событий находился в Вильно. Разумеется, после всего происшедшего не могло быть и речи о его вступлении на кафедру Полоцкого архиепископства. Желая избежать королевского гнева, Смотрицкий на время добровольно покинул страну, направившись в Константинополь, где был неприятно поражен всем увиденным при дворе Вселенского Патриарха Кирилла Лукариса. Вернувшись на родину, он попросил митрополита Иосифа Рутского принять его в Унию, заявив, что отныне желает следовать путем священномученика Иосафата, и сохранил верность этому решению вплоть до конца жизни. Именно Смотрицкий был инициатором беатификационного процесса архиепископа Иосафата и посвятил ему свое большое богословское сочинение «Апология», в котором отстаивал правоту дела Унии.

Первым местом захоронения тела священномученика (а его мощи оказались нетленными и у них начали совершаться чудеса) стал Витебск, затем его перенесли в Полоцк. В ходе восстания под предводительством Богдана Хмельницкого и последовавших затем русско-польских войн мощи святителя прятали в разных местах на Украине, в Литве и Польше. В 1705 г. Петр I, заняв Полоцк, приказал найти и сжечь останки Иосафата. С этой целью пытали, а затем повесили монахов-василиан, однако они не выдали местонахождения мощей. Полоцкий кафедральный собор был по приказу царя превращен в склад.

В 1765 г., после нахождения в замке Радзивиллов, мощи Иосафата были перенесены в василианскую церковь в Бялой Подляске, где они покоились в стеклянном саркофаге. В конце 60-х годов XIX века Униатская Церковь на территории Российской империи была ликвидирована окончательно, однако православные священники не решились уничтожить мощи св. Иосафата, и они были спрятаны в тайнике в церковном подвале. В 1915 г. их перевезли в Вену и поместили в униатской церкви Св. Варвары.

В 1917 г. глава украинских греко-католиков митрополит Андрей Шептицкий подтвердил аутентичность мощей.

В 1946 г. мощи св. Иосафата были доставлены в Ватикан и помещены в соборе Св. Петра у престола Св. Василия Великого. Тело священномученика, облаченное в византийские ризы его эпохи и с инсигниями архипастырской власти, покоится в специально изготовленном хрустальном саркофаге.

Священномученик Иосафат Кунцевич был провозглашен блаженным Папой Урбаном VIII в 1643 г., а в 1867 г., в разгар кампании по насильственному возвращению униатов в лоно православия, проводившейся правительством России, Папа Пий IX причислил его к лику святых, провозгласив небесным покровителем Руси и Польши. Это был первый святой Восточной Церкви канонизированный в Риме с соблюдением всех формальных процедур.

Разумеется, св. Иосафат Кунцевич остается весьма неоднозначной личностью, как неоднозначно само дело Унии. Здесь, пожалуй, можно провести некоторую параллель с почитаемым в Русской Православной Церкви преподобным Иосифом Волоцким, который и ныне для кого-то является досточтимым святым, а для кого-то – кровавым инквизитором (причем его инквизиторского рвения не отрицают и историки РПЦ). Что же касается архиепископа Иосафата Кунцевича, то серьезные православные историки, при всей общей неприязни к нему, вынуждены признать, что для большинства возводимых на него обвинений исторических оснований нет, и что действовал в пользу Унии он, хотя порой настойчиво и фанатично, но только пастырскими методами, в соответствии со своим пониманием архиерейского долга.