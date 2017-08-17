12 лет назад погиб брат Роже, основатель общины Тэзе

В эти дни община Тэзе и множество близких к ней людей разных конфессий вспоминают брата Роже, основателя этой международной экуменической общины. 12 лет назад — 16 августа 2005 года — 90-летний брат скончался от ножевых ран, нанесённых ему психически больной женщиной; это случилось во время Вечерни в церкви Примирения. Швейцарский монах, сын кальвинистского пастора, посвятил всю свою жизнь примирению между христианами, прежде всего между протестантами и католиками.

В 1980 году в базилике Святого Петра, в присутствии Папы Иоанна Павла II, брат Роже сказал: «Я нашёл свою христианскую идентичность, примиряя в себе мою исконную веру с тайной католической веры, при этом не нарушая единства с кем-либо». В этих словах отражено его богатое наследие, которому было суждено войти в историю Церкви.

Брат Роже основал экуменическую монашескую общину нового типа во французском посёлке Тэзе в 1940 году. Мотивом такого решения было не только призвание к углублённой духовной жизни и молитве сердца, но также и христианское гостеприимство: в начале Второй мировой войны община предоставляла кров многочисленным беженцам и евреям, которые спасались от нацистских преследований. Именно отсюда начался уникальный духовный путь для верующих со всего мира: на протяжении десятилетий число монашествующих в Тэзе постоянно увеличивалось; в настоящее время общину населяют более ста монашествующих различных христианских конфессий из 30 стран. Маленькая бургундская деревушка привлекает множество молодых людей, и в этом экуменическая община продолжает путь брата Роже.

В интервью Ватиканскому радио один из братьев Тэзе — Шарль Эжен — поделился воспоминаниями о легендарном основателе международной христианской общины:

«Полагаю, что одними из самых выразительных слов в его жизни были примирение, мир и единство, — подчеркнул брат Шарль. — Его основное послание заключалось в следующем: если Бог есть любовь, то христиане должны быть свидетелями единства и примирения, а не раскола. Брат Роже постоянно призывал к конкретному свидетельству примирения в этом непростом мире, и мы хотим продолжать его миссию».

Брат Шарль отметил, что основатель экуменической общины был одним из главных персонажей религиозного возрождения XX века, особенно среди молодёжи: «Он верил, что молодых людей нужно обязательно выслушивать и сделать так, чтобы их голос был услышан и в Церкви, и в обществе.

Иногда брат Роже вспоминал, что в юном возрасте он хотел выразить себя ещё больше, быть услышанным другими; однако в те времена редко выходили навстречу новым поколениям, к ним относились не очень серьезно. Брат Роже пришёл к выводу: ‘Теперь, когда не за горами старость, мы должны быть людьми, которые слушают голос молодёжи’».

Молитвенные встречи в Тэзе привлекают тысячи молодых христиан со всего мира, и некоторые из них хотят вступить в ряды этой монашеской общины. По этому поводу брат Шарль сказал:

«Для общины очень важны наставления брата Роже в отношении нас самих: мы не должны становиться духовными учителями, которые заставляют молодых людей делать то и это; прежде всего мы обязаны быть людьми умеющими слушать. Каждый человек должен найти свой собственный путь, и в этом может помочь именно способность слушать».

По словам брата Шарля, главными задачами, стоящими сегодня перед монашеской общиной Тэзе, являются прежде всего пребывание в молитве и гостеприимство, которое теперь всё чаще охватывает беженцев.

Источник: Радио Ватикана