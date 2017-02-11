11 февраля. Пресвятая Дева Мария Лурдская. Всемирный день молитв о больных. Годовщина установления четырех католических епархий в России

В 1858 г. Пресвятая Дева Мария восемнадцать раз являлась больной девочке Бернадетте Субиру в пещере вблизи Лурда (департамент Верхние Пиренеи, Франция). Первое из этих явлений имело место 11 февраля.

Мария-Бернарда Субиру родилась 7 января 1844 г. в бедной крестьянской семье. Дома ее называли «Бернадеттой» и под этим именем она и стала известна. Бернадетта страдала приступами астмы, переболела холерой и в свои 14 лет выглядела не старше 12-ти. Она была совершенно неграмотной, не училась в школе и из-за незнания основ веры не могла даже приступить к Первому Причастию. Единственной известной ей молитвой была молитва Святого Розария. Позже она сама скажет о себе: «Я не имела никакого права на эту милость. Пресвятая Дева взяла меня, как поднимают камешек с дороги… Если Пресвятая Дева избрала меня, так это потому, что я была самой невежественной. Если бы Она нашла какую-нибудь еще более невежественную, чем я, Она избрала бы ее».

11 февраля 1858 г. Бернадетта с подругой пришла на берег реки Гав-де-По в поисках хвороста. Внезапно налетевший порыв ветра раздвинул кусты и в гроте прибрежной скалы Бернадетта увидела женскую фигуру. «Я видела женщину в белом, — рассказывала она, — на ней было белое платье, белая вуаль и голубой пояс…»

Настоятель местного прихода и жители городка скептически отнеслись к рассказам ребенка. Городской судья даже полушутя пригрозил отправить ее в камеру за распространение небылиц, а родители запретили ей ходить ко гроту. Тем не менее, Бернадетта продолжает делать это и встречаться с Прекрасной Дамой, и постепенно всё больше людей стало сопровождать ее в походах к заветному месту.

Поначалу Бернадетта вела себя как обычно, а потом стала грустной, задумчивой, путь до пещеры начала проделывать на коленях, принялась целовать землю, вымазывать себе лицо глиной, вырывать и есть траву… Все были убеждены, что она сошла с ума, но Бернадетта кротко поясняла: «Это – за грешников».

Обследование у психиатра не выявило у юной крестьянки признаков психического заболевания. «Ее религиозному чувству, — гласило медицинское заключение, — не свойственна экзальтация; у нее не обнаружено ни беспорядочного мышления, ни психических отклонений, ни странностей характера или навязчивых идей, предрасполагающих к фантазиям».

25 марта Прекрасная Дама открывает Бернадетте свое имя – «Непорочное Зачатие», причем произнесено оно было на родном для девочки гасконском диалекте. Местный священник был ошеломлен: откуда безграмотной крестьянке, никогда не проходившей катехизацию, могло стать известно о догмате, провозглашенном четырьмя годами ранее Папой Пием IX?

Всего с февраля по июль 1858 г. Непорочная Дева 18 раз являлась Бернадетте, учила ее молитве, призывала к покаянию за грешников и повелела сообщить местным властям, что на месте явлений следует воздвигнуть церковь. Особенно Дева Мария рекомендовала читать как можно чаще Розарий, чтобы таким образом стяжать дух пламенной любви, прежде всего по отношению к страждущим. Во время одного из явлений Дева Мария указала Бернадетте источник, который, как выяснилось, обладал чудотворной целительной силой. В том же 1858 г. у него было официально удостоверено пять необъяснимых исцелений.

В 1862 г. специально назначенная церковной иерархией комиссия на основании фактов исцелений, свидетельств Бернадетты, изучения документов и показаний очевидцев признала сверхъестественный и Божественный характер имевших место явлений. Папа Лев XIII установил на 11 февраля день их памяти, а Папа Пий X сделал его обязательным для всей Церкви.

Стекавшиеся в Лурд тысячи паломников окружили почитанием как место явлений, так и саму Бернадетту, поэтому церковные власти рекомендовали ей удалиться из города. В возрасте 22 лет она вступила в Конгрегацию Сестер Божественного Милосердия в городе Невере, чтобы служить в меру сил больным и страждущим людям. Будучи сама слабого здоровья, сестра Бернадетта отошла к Господу 16 апреля 1879 г., в возрасте 35 лет. Причисливший ее к лику святых в 1933 г. Папа Пий XI сказал о ней так: «Ее жизнь можно описать в трех словах: она была верна своей миссии, смиренна во славе и тверда в испытаниях». При трехкратной эксгумации ее могилы в ходе канонизационного процесса выяснилось, что ее тело не тронуто разложением. Нетленные мощи св. Бернадетты доныне почивают в часовне ее имени в монастыре в Невере, в котором она провела остаток своей земной жизни.

В настоящее время когда-то ничем не примечательный провинциальный городок Лурд является одним из крупнейших в мире центров паломничества. Ежегодно здесь бывает около 5 миллионов паломников, сотни тысяч из числа которых ищут исцеления от различных болезней. Очень многим удалось восстановить в Лурде свое физическое здоровье, но еще больше таких, кто восстановил и обновил здесь свою веру.

В 1992 г. Папа Иоанн Павел II назначил 11 февраля, когда Церковь чтит память явлений в Лурде, Всемирным днем молитв о больных. Цель этого установления Папа в своем специальном послании по этому случаю охарактеризовал следующим образом: «…Дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу, насколько необходимо обеспечение лучшего ухода за больными и немощными, облегчение их страданий».

День 11 февраля памятен католикам России и по другой причине. В этот день в 2002 г. Папа Иоанн Павел II преобразовал временные структуры Католической Церкви в России (Апостольские администратуры) в полноценные епархии.