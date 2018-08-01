1030 лет крещения Руси. Как это было

Принято считать, что Крещение Древней Руси с центром в Киеве состоялось в 988 в году. Но как развивались события — историки спорят до сих пор.

Во время cвятой Мессы 28 июля — эту дату принято считать Днем крещения Руси (центром Древней Руси был Киев) — католики славянских стран молились о своем Отечестве. Более того, в 2018 отмечается 1030-летие исторического события, перевернувшего жизнь многих народов.

Согласно «Повести временных лет», примерно в 988 году киевский князь Владимир Святославич принял решение креститься по византийскому (восточному) обряду от Константинопольской Церкви (в то время Церковь еще была единой и не была разделена на Католическую (т. е. Вселенскую) и Ортодоксальную (т. е. Православную)).

Крещение Руси (с центром в Киеве) — это введение в Древней Руси христианства как государственной религии, осуществленное в конце X века князем Владимиром Святославичем.

Вообще, источники дают противоречивые указания на точное время крещения. Вокруг крещения Руси много загадок, историки до сих спорят, как это было. Но по одной из наиболее распространенных версий, события развивались так.

Князь Владимир победил войска брата и стал править в Киеве. У властителя было пять жен и многочисленные наложницы. На Киевских горах он установил идолов, которым стали приносить человеческие жертвы. Тогда погибли за Христа варяги Феодор и Иоанн.

Обстоятельства их смерти произвели на Владимира сильное впечатление, и он начал сомневаться в истинности языческой веры.

По приглашению князя в Киев приходили проповедники из разных стран. Но самое сильное впечатление произвел на него христианский греческий проповедник, который в заключение своей беседы показал ему картину Страшного суда. Владимир отправил десять мудрых мужей в Константинополь, где великолепие Софийского храма, стройное пение и торжественность службы тронули их до глубины души.

Владимир решил креститься, но не хотел подчинять Русь грекам. Поэтому вскоре после возвращения послов Владимир пошел войной на греков и взял Херсонес. Отсюда он отправил послов в Константинополь к императорам Василию и Константину с требованием руки сестры их, царевны Анны, угрожая в противном случае взять сам Константинополь. Те отвечали ему, что царевна может быть женой только христианина. Тогда Владимир объявил, что желает принять христианскую веру, а затем склоняет к крещению всю Русь.

Возвратившись в Киев в сопровождении священников, Владимир прежде всего предложил креститься своим двенадцати сыновьям, и они крестились в одном источнике, известном в Киеве под именем Крещатика. Вслед за ними крестились многие бояре. Между тем, Владимир приступил к истреблению идолов, и главный из них идол Перун был привязан к конскому хвосту, с поруганием совлечен с горы и брошен в Днепр. За низвержением идолов последовало оглашение народа евангельской проповедью. Христианские священники собирали народ и наставляли его в святой вере.

Наконец, святой Владимир объявил в Киеве, чтобы все жители, богатые и убогие, явились в определенный день на реку для принятия крещения.

В Литургической тетради Католической Церкви на востоке Европы есть молитва, которую читают 28 июля:

«Господь Бог даровал нашему народу благодать крещения; уповая на ходатайство святого Владимира, попросим Отца Небесного об укреплении веры в нашем Отечестве. Боже, на крепком фундаменте воздвигший Церковь святую, ниспошли Своим священникам и проповедникам дар врачевания человеческих душ. Боже, даруй благодать обращения и дух покаяния всем, кто жестокосердием и вероотступничеством заставляет скорбеть Святую Церковь.

Боже, открой Свою истину тем, кто преследует Церковь Твою и ненавидит чад Твоих, и помоги им направить свои стопы на путь спасения.

Боже, дай силы всем, кто заботится о христианском просвещении нашего народа и благослови всех строителей храмов и благотворителей. Боже, омывший грехи наших отцов в водах святого крещения, даруй нам обращение, а стране нашей — христианское возрождение. Боже, Ты никогда не оставляешь уповающих на Тебя; по ходатайству святых Твоих исцели наши раны и ниспошли нам мир, радость и любовь».

Источник: katolik.life