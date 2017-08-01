Засуха в Риме: Ватикан закрыл все фонтаны (ФОТО)

Из-за аномальной засухи, поразившей итальянскую столицу и пригороды, Святейший Престол принял меры по экономии воды, сообщает Радио Ватикана.

Губернаторство Государства Града Ватикан решило закрыть фонтаны на своей территории: как внешние, на площади Святого Петра, так и внутренние, расположенные в Ватиканских садах и на закрытой территории государства.

По сообщению Зала Печати Святейшего Престола, такое решение находится в гармонии с учительством Папы Франциска из его энциклики «Laudato Si’». В этом документе Епископ Рима подчёркивает, что в нашем обществе «привычка расточать и выбрасывать» достигла беспрецедентного уровня. «Питьевая и чистая вода, — пишет Папа Франциск, — представляет собой вопрос первостепенной важности, поскольку она необходима для жизни человека и для поддержания наземных и водных экосистем».

Главным источником питьевой воды для северных районов Рима является озеро Браччано, уровень которого за последний месяц значительно понизился. Власти итальянской области Лацио заявили о «риске экологической катастрофы», и если в ближайшее время ситуация не изменится, с 28 июля будет полностью прекращён забор воды из озера: около полутора миллионов римских жителей рискуют отключением водоснабжения на 8 часов в сутки.

При этом, как пишет портал Rublev.com со ссылкой на информационное агентство Reuters, руководитель пресс-службы Ватикана Грег Берк отметил, что в истории Святейшего Престола это первый случай, когда ватиканские фонтаны стали перекрыты. «Это способ показать, что Ватикан живет в солидарности с Римом, пытаясь помочь Риму преодолеть это трудное время», — заявил он Reuters TV.

Весна 2017 года по степени засушливости стала третьей за последние 60 лет. Засуха продолжилась и в летние месяцы. Она поразила две трети сельскохозяйственных угодий в стране. Убытки сельского хозяйства в Италии, вызванные экстремальными климатическими условиями, составили около 2 млрд евро.



Фонтаны Ватикана

Наиболее известными фонтанами на территории Града-государства Ватикан считаются фонтаны, расположенные на площади Святого Петра — фонтан Мадерно и фонтан Бернини.

Фонтан Мадерно на северной стороне площади расположен на месте более раннего фонтана, построенного в 1490 году во времена Папы Иннокентия VIII. Он считался лучшим фонтаном в Риме. Фонтан был украшен гербами Папы Иннокентия.

Римский летописец Стефано Инфессура (Stefano Infessura) так описывал фонтан: «В 1490 году Его Святейшество построил на площади Святого Петра … великолепный фонтан с мраморными бляшками, на которых были высечены исторические надписи, и двумя круглыми вазами одна над другой, так, что видны были обе. И любой может судить, что нигде больше в Италии не найдется ничего, что могло бы сравниться с этим».

В 1500 году по распоряжению Папы Александра VI фонтан был восстановлен. Тогда к нему пристроили поилки для животных.

В 1612 году при Папе Павле V древнеримский акведук Аква Триана был перестроен и переименован в Аква Паолу. Реконструированный акведук смол обеспечить фонтан гораздо большими объемами воды.

Архитектору Карло Мадерно было поручено возглавить работы по перепроектированию фонтана. Он построил новую восьмиугольную чашу в основании фонтана, на вершине которой он устроил большой несимметричный бассейн, украшенный ступенями и небольшими колоннами. Он сохранил большую нижнюю каменную стену старого фонтана и украсил пьедестал, находящийся над ней, четырьмя каменными свитками.

Архитектор снял меньшую верхнюю чашу и заменил ее перевернутой вазой, по форме напоминающей шапку или гриб, покрытый каменными чешуйками. Когда вода выливалась сверху, потоки разделялись на многочисленные струи. Кроме того, Мадерно удалил гербы трех предыдущих пап и заменил их новыми, в честь своего покровителя, Папы Павла V.

Как и все прочие фонтаны того времени, фонтан на площади Святого Петра не имел насосов и действовал исключительно благодаря использованию силы тяготения: источник воды для фонтана Аква Паола находился на холме Яникулум, на высоте 266 метров над уровнем моря. Это позволило архитектору добиться того, чтобы струя воды в фонтане била на высоту до шести метров.

В 1641 году фламандский адвокат Теодор Амайден писал, что струя воды в фонтане «как будто поднималась в воздух, как настоящая река». Он назвал его «самым красивым фонтаном, который существует в Европе».

На протяжении полувека площадь украшал лишь один фонтан Мадерно. В центре ее был установлен обелиск, воздвигнутый при Папе Сиксте V, но южная часть площади оставалась пустой. В 1667 году Папа Климент X поручил архитектору Джованни Лоренцо Бернини построить второй фонтан, который составил бы ансамбль с уже существующим фонтаном Мадерно.

Фонтан Бернини был завершен в 1677 году.



«Римские фонтаны» в России

Будучи шедеврами архитектуры, фонтаны на площади Святого Петра в Ватикане повлияли на многие другие архитектурные ансамбли по всей Европе.

Так, в 1739 году в парке Петергофа архитекторы И. Бланк и И. Давыдов возвели два деревянных фонтана — копии расположенных в Ватикане. Они получили название «Римские фонтаны».

В 1763 году под руководством Ф.Б. Растрелли фонтаны были возведены заново и установлены на каменные постаменты. Деревянные части были выкрашены под мрамор.

В 1798—1780 гг. обветшавшие «Римские фонтаны» перестроили с использованием кирпича и гранита с мраморной облицовкой. Украшения из дерева заменили на свинцовые.

В годы Великой Отечественной войны фашисты повредили мраморную облицовку пирамид, разрушили бассейны, подорвали трубопроводы. Отреставрированы фонтаны были уже в 1949 году. Высота «Римских фонтанов» в Петергофе составляет более 10 метров.