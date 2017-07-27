ПРИГЛАШАЕМ НА ВСЕРОССИЙСКУЮ ВСТРЕЧУ СЕМЕЙ!!!

С 3 по 6 августа в Новосибирске пройдет Всероссийская Встреча Семей, которая приурочена к 20-ой годовщине освящения Кафедрального собора Преображения Господня в столице Сибири и 100-летию Фатимских явлений Богородицы. Девиз встречи: «Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то и делайте» (Ин 2,5).

Это мероприятие является очередным важным этапом подготовки к 9-ой Всемирной Встрече Семей, которая пройдет в августе 2018 г. в Дублине (Ирландия) в присутствии Папы Римского Франциска.

Мы приглашаем поразмышлять о призвании мужчины и женщины, о роли духовности в семье. Делегатами Всероссийской Встречи Семей могут стать по 10 семей от каждого из деканатов нашей епархии. Всячески приветствуется участие детей.

В программе встречи – свидетельства на тему «Молитва в моей семье». Убедительно просим так подобрать делегатов от приходов, чтобы такие свидетельства могли прозвучать, тем самым обогащая встречу духовно.

Еще один пункт программы – презентация служения семьям, с которой выступят представители всех четырех католических епархий России.

По всем вопросам можно обращаться на эл. адрес Епархиального Центра Семьи:

info@catholic-family.ru

или на адрес его руководителя о. Анджея Легеча, CSsR:

andrzejlegiec@gmail.com