100-летие окончания Первой мировой войны. Госсекретарь Ватикана: побеждать любовью ненависть мира

Ненависть мира — это знак, которым указан верный последователь Христа, заметил кардинал Пьетро Паролин время Святой Мессы 12 июля 2018 года в базилике итальянского города Аквилея.

Поводом для визита ватиканского иерарха в этот регион стало празднование сотой годовщины окончания Первой мировой войны, о трагических событиях которой жители северного итальянского региона Фриули-Венеция-Джулия, в котором находится Аквилея, сохраняют печальную память, ибо те далекие события оставили здесь особо заметный кровавый след. Именно на разрушительной мощи человеческой ненависти сосредоточился кардинал Паролин в своей проповеди.

Горькие слова Иисуса к своим ученикам — «Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир», — которые содержал прочитанный литургический евангельский отрывок (Ин 15,18-21), кардинал назвал необходимыми для понимания апостолами своей новой идентичности — призванных Богом.

«Ненависть мира — это всего лишь оборотная сторона признания Иисуса и избрания Им своих учеников. В некотором смысле, это знак, обозначающий верного апостола», — заключил пурпурат.

«Ненависть, о которой рассказывает Евангелие, не результат определенной формы религиозной паранойи: христианин не страдает из-за мании преследования, не видит повсюду врагов, никого не обвиняет, никого не провоцирует; он знает, что призван к постоянному обращению других! Наоборот, ненависть — это попросту то, что делает видимой «секулярность» этого мира и каждой личности относительно Евангелия: его замкнутость, удаленность, непонимание, отличающуюся иерахию ценностей», — заметил иерарх.

Он призвал верующих учиться искоренять из сердца ненависть, особенно по отношению к тем, кто умеет любить по-настоящему, и свидетельствует об Иисусе, «даже если иногда это может быть невыгодно или опасно».

«Свидетельствовать об Иисусе — миссия как никогда срочная и актуальная, так как она означает встать на стороне любви против ненависти, заботы против равнодушия, жизни против смерти», — сказал кардинал Паролин.

В этом контексте он сослался на пример мучеников Гермагора и Фортунато, святых покровителей региона Фриули-Венеция-Джулия. Он подчеркнул, что мученичество делает очевидными две противоположные тайны — бессмысленность человеческого зла и безусловная потребности в любви.

Святые мученики своей жизнью и смертью указывают на крест Христа — там источник христианского призвания, настоящей любви и настоящей мирной инициативы, отметил кардинал Паролин и призвал молиться ко святым Гермагору и Фортунато, чтобы они исходатайствовали у Бога милость осознания и принятия этой истины.

Кроме совершения Мессы по приглашению местного духовенства госсекретарь Святейшего Престола принял участие в конференции, посвященной 100-летию окончания Первой мировой войны.

По материалам Vatican News