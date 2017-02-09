10 февраля. Святая Схоластика, дева. Память

Схоластика Нурсийская(480 — 547 гг.) – христианская подвижница, основательница первого регулярного женского монастыря в Западной Церкви. Родная сестра основоположника западного киновийного монашества св. Бенедикта Нурсийского.

Единственный источник сведений о жизни святой Схоластики – книга «Диалоги», принадлежащая перу св. Папы Григория Великого. Святая Схоластика упоминается во второй ее части, посвященной святому Бенедикту.

Бенедикт и Схоластика были родными братом и сестрой, возможно, близнецами. Схоластика вполне разделяла аскетические устремления брата и его желание целиком посвятить себя Богу и, как и он, принесла Господу обеты целомудрия и стала отшельницей. Позже, когда Бенедикт основал аббатство в Монтекассино, Схоластика создала женскую общину в расположенном неподалеку местечке Пломбариола. Эта община жила по уставу св. Бенедикта, и ей было суждено стать первым регулярным женским монастырем в Западной Европе. Впоследствии сеть обителей сестер-бенедиктинок распространилась по всему континенту.

В «Диалогах» приводится эпизод, случившийся незадолго до окончания земного пути св. Схоластики. Брат и сестра, проживавшие в расположенных неподалеку друг от друга обителях, встречались раз в год на «нейтральной территории», в одном местечке, и беседовали на духовные темы. Однажды они так увлеклись беседой, что не заметили, как на землю спустилась тьма. Тогда Схоластика попросила брата остаться на всю ночь, чтобы продолжить разговор, а Бенедикт отказался: ведь написанный им же самим устав запрещал монашествующим ночевать вне стен обители, и он не хотел подавать дурной пример братии. Но тут по молитве св. Схоластики разразилась страшнейшая гроза, так что Бенедикт оказался физически не в состоянии выйти наружу и добраться до своего монастыря. Волей-неволей ему пришлось продолжить общение с сестрой. А спустя три дня молившийся в своей келье Бенедикт увидел, как душа его сестры в виде голубки взмыла в небеса. Тут-то он понял, что просьба св. Схоластики была не прихотью, а желанием попрощаться перед кончиной.

Святая Схоластика, как и святой Бенедикт, была похоронена в аббатстве Монтекассино. В 1950 г., в ходе реставрационных работ в аббатстве, разрушенном военными бомбардировками, были обнаружены и идентифицированы их хорошо сохранившиеся захоронения.

В иконографии святую Схоластику обычно изображают в виде монахини с посохом и распятием, часто – в обществе ее брата. На некоторых изображениях она получает покровы от св. Бенедикта, на других – преклоняет колени перед кельей св. Бенедикта. Изображают также отделение ее души от тела в виде голубя или ее саму с голубем у ног.