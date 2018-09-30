10-е паломничество в Харск к месту захоронения блаженных сестёр Олимпии и Лаврентии (+ ФОТО)

«Вода, которую Я дам им, сделается им источником воды, текущей в жизнь вечную. И всякое живущее существо, кого коснётся эта вода, будет спасено»

29 сентября группа паломников Католических приходов Северного Кузбасса совершила традиционное (уже десятое по счету) паломничество в Харск — к месту захоронения блаженных сестёр Олимпии и Лаврентии Конгрегации св. Иосифа Обручника Пречистой Девы Марии.

В 1950 году обе сестры получили вердикт о пожизненном выселении из Западной Украины в село Харск. Их обвиняли только в том, что они, католические монахини, не сняли монашеское облачение и не отреклись от своей веры. К сожалению, в суровых условиях сёстры прожили не больше двух лет.

Олимпия и Лаврентия были беатифицированы 27 июня 2001 году.

Паломничество играет важную роль для верующего человека. Ведь это так прекрасно — молиться у святыни, которая дорога христианскому сердцу. На протяжении всего пути, а это семь километров, участники паломничества пели песни, молились розарий, исповедовались.

Божественную литургию св. Иоанна Златоуста в сослужении многочисленного духовенства совершил Владыка Иосиф Верт, Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске и одновременно Ординарий для католиков византийского обряда в РФ.

Также, участие в паломничестве приняли греко-католические священнослужители России, которые находились в Томске на своей очередной ежегодной встрече.

Паломничество из года в год распространяется и становится более значимым событием для нашей епархии. Кроме приходов восточного деканата (в который входят Томская и Кемеровская области), были паломники из Новосибирска, Куйбышева, Омска и Тальменки.

Источник: Римско-католическая Церковь на севере Кузбасса