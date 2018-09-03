1 сентября начался новый учебный год в Католической школе Новосибирска (ФОТО)

Не смотря на то, что 1 сентября в нынешнем году пришлось на субботу, которая в некоторых учебных заведениях является выходным днем, все школьники в России отмечали День знаний и начали новый учебный год.

Не остались в стороне и учащиеся Католической школы Рождества Христова в Новосибирске. Её директор – неутомимый священник-францисканец о. Коррадо Трабукки, OFM.

После торжественной линейки, которая в этом году проходила в спортивном зале, так как на улице моросил дождь и было уже прохладно, дети представили театрализованную программу по случаю начала нового учебного года. Были загадки, стихи, танцы и песни. А после праздничного представления во всех классах прошел классный час.

Мы поздравляем учащихся Католической францисканской школы, а также всех школьников с началом учебного года и желаем им обильного благословения Божия на тернистом пути обретения знаний!

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Фото: Францисканцы OFM — Россия Казахстан